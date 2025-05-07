СМИ: В 17-й пакет антироссийских санкций ЕС могут включить 54 физлица и 14 компаний

Еврокомиссия намерена в рамках 17-го пакета санкций против России внести в черный список 54 физических лица, 14 компаний и 149 танкеров.

Еврокомиссия намерена в рамках 17-го пакета санкций против России внести в черный список 54 физических лица, 14 компаний и 149 танкеров.

Как передает Report, об этом сообщил брюссельский портал ЕUObserver, ссылаясь на предложение Еврокомиссии, разосланное 6 мая странам ЕС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на те же документы сообщало о 60 юридических и физических лицах и 150 танкерах. При этом оба издания признают, что итоговые цифры после согласования санкций со странами сообщества в Совете ЕС "могут измениться".

Европейские СМИ отмечают, что новый санкционный пакет не содержит никаких новых структурных торговых или экономических ограничений, поскольку Еврокомиссия стремится утвердить его как можно быстрее и пытается избежать любых задержек при его согласовании.