​СМИ: Установлены личности совершивших террористический акт в Анкаре

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Установлены личности совершивших террористический акт в Анкаре.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, террористический акт совершили Юнус Эмре Алагёз и Омер Дениз Дундар.

Как говорится в сообщении, оба террориста приехали в Анкару из Газиантепа на разных автомобилях.

Было установлено, что бомбу изготовил некий Й.Ш., полное имя которого не разглашается. Правоохранительные органы задержали в Газиантепе изготовителя бомбы и владельцев автомобилей, на которых террористы приехали в Анкару.

Личности террористов были установлены, благодаря камерам слежения на железнодорожном вокзале. После анализов ДНК были установлены их личности.

Отметим, что 10 октября поблизости железнодорожного вокзала в Анкаре был совершен террористический акт. В результате самоподрыва двух террористов-смертников погибли 97 человек, около 500 получили ранения.