МВД Турции: На объекте TUSAŞ в Анкаре произошел теракт, есть погибшие

Глава МВД Турции Али Ерликая назвал произошедшее в здании TUSAŞ терактом.

Глава МВД Турции Али Ерликая назвал произошедшее на производственном объекте TUSAŞ в Анкаре терактом.

Как сообщает Report, об этом он написал на странице в соцсети "Х".

Министр также сообщил о жертвах и раненых в результате инцидента.

Турецкие СМИ ранее сообщили, что на производственном объекте TUSAŞ в Анкаре прогремел взрыв, после чего были слышны выстрелы. Работников предприятия эвакуировали в целях безопасности.

Сообщается, что перестрелка после теракта продолжается, на место событий направлены представители сил безопасности, пожарные и бригады медиков.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.



Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.



Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Gelişmelerden kamuoyu… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 23, 2024

17:17

Взрыв прогремел в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IHA.

Сообщается, что причины пока не ясны.

"На производственном объекте TUSAŞ в Анкаре в районе Кахраманказан прогремел взрыв, также слышны звуки стрельбы", - говорится в сообщении.