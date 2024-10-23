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МВД Турции: На объекте TUSAŞ в Анкаре произошел теракт, есть погибшие

МВД Турции: На объекте TUSAŞ в Анкаре произошел теракт, есть погибшие Глава МВД Турции Али Ерликая назвал произошедшее в здании TUSAŞ терактом. 
В регионе
23 октября 2024 г. 17:20
МВД Турции: На объекте TUSAŞ в Анкаре произошел теракт, есть погибшие

Глава МВД Турции Али Ерликая назвал произошедшее на производственном объекте TUSAŞ в Анкаре терактом.

Как сообщает Report, об этом он написал на странице в соцсети "Х".

Министр также сообщил о жертвах и раненых в результате инцидента.

Турецкие СМИ ранее сообщили, что на производственном объекте TUSAŞ в Анкаре прогремел взрыв, после чего были слышны выстрелы. Работников предприятия эвакуировали в целях безопасности.

Сообщается, что перестрелка после теракта продолжается, на место событий направлены представители сил безопасности, пожарные и бригады медиков.

17:17

Взрыв прогремел в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IHA.

Сообщается, что причины пока не ясны.

"На производственном объекте TUSAŞ в Анкаре в районе Кахраманказан прогремел взрыв, также слышны звуки стрельбы", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Türkiye's Interior Minister confirms blast at TUSAŞ building as terrorist act
Версия на азербайджанском языке Ankarada baş verən terror aktı nəticəsində ölən və yaralananlar var - YENİLƏNİB

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