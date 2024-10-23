МВД Турции: На объекте TUSAŞ в Анкаре произошел теракт, есть погибшие

Глава МВД Турции Али Ерликая назвал произошедшее на производственном объекте TUSAŞ в Анкаре терактом.
Как сообщает Report, об этом он написал на странице в соцсети "Х".
Министр также сообщил о жертвах и раненых в результате инцидента.
Турецкие СМИ ранее сообщили, что на производственном объекте TUSAŞ в Анкаре прогремел взрыв, после чего были слышны выстрелы. Работников предприятия эвакуировали в целях безопасности.
Сообщается, что перестрелка после теракта продолжается, на место событий направлены представители сил безопасности, пожарные и бригады медиков.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya)
Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Gelişmelerden kamuoyu…
October 23, 2024
Взрыв прогремел в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ - производителя военных самолетов и космического оборудования.
Как передает Report, об этом сообщает агентство IHA.
Сообщается, что причины пока не ясны.
"На производственном объекте TUSAŞ в Анкаре в районе Кахраманказан прогремел взрыв, также слышны звуки стрельбы", - говорится в сообщении.