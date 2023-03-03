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СМИ: у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем

СМИ: у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем У главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем.
В регионе
3 марта 2023 г. 22:20
СМИ: у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем

У главы Чечни Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем.

Как передает Report, об этом сообщает Bild.

За последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень опухшим, а на видео он часто не может открыть глаза. Предполагается, что у Кадырова серьезные проблемы с почками, отмечает издание.

По его сведениям, Кадыров привез в Чечню врача из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не доверяет московским врачам. Доктор Ясин Ибрагим М. Эль-Шахат, заведующий почечным отделением больницы "Бурджил" в Абу-Даби, прилетел в Грозный, чтобы лечить Кадырова.

Именно поэтому глава Чечни не смог присутствовать на выступлении российского президента Владимира Путина в Москве 21 февраля. Тот факт, что Кадыров иногда выглядит энергичным и подвижным, объясняется приемом стимуляторов.

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Версия на азербайджанском языке Ramzan Kadırovun səhhətində ciddi problemlər yaranıb

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