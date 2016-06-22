Турция не разрешила немецким депутатам посетить авиабазу Инджирлик

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Турция запретила визит делегации немецких депутатов во главе со статс-секретарем министерства обороны ФРГ Ральфом Браукзипе на турецкую авиабазу Инджирлик.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает журнал Spiegel.

Как отмечает издание, таким образом Анкара сигнализировала, что появление немецких политиков на авиабазе сейчас нежелательно. Генерал-лейтенант бундесвера Дитер Варнеке сообщил изданию в кулуарах военной комиссии, что в качестве причины для отмены визита на Инджирлик Анкара назвала принятие ФРГ резолюции, которая признает события 1915 года в Османской империи "геноцидом".

Изначально немецкая делегация планировала в середине июля совершить ознакомительную поездку, чтобы узнать о положении немецких военнослужащих, которые участвуют в операциях против боевиков террористической группировки "Исламское государство". Помимо остановки на базе Инджирлик, план поездки включал в себя север Ирака и посещение главной штаб-квартиры коалиции против ИГ в Кувейте и Катаре.