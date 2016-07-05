СМИ: Турция обвинила в теракте 17 человек, в том числе 11 россиян

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Прокуратура Стамбула предъявила обвинения в причастности к теракту в аэропорту 17 арестованным по этому делу, в том числе 11 гражданам России и шести гражданам Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник агентство DHA.

Ранее аналогичные обвинения были предъявлены 13-ти из 30 арестованных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что в причастности к теракту подозреваются граждане России из Дагестана, а также граждане Киргизии и Таджикистана, а саму атаку организовала террористическая группировка "Исламское государство".