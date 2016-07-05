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    СМИ: Турция обвинила в теракте 17 человек, в том числе 11 россиян

    Ранее аналогичные обвинения были предъявлены 13-ти из 30 арестованных

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Прокуратура Стамбула предъявила обвинения в причастности к теракту в аэропорту 17 арестованным по этому делу, в том числе 11 гражданам России и шести гражданам Турции.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник агентство DHA

    Ранее аналогичные обвинения были предъявлены 13-ти из 30 арестованных.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что в причастности к теракту подозреваются граждане России из Дагестана, а также граждане Киргизии и Таджикистана, а саму атаку организовала террористическая группировка "Исламское государство".

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