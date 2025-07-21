СМИ: Турция близка к заключению сделки по истребителям Eurofighter Typhoon

Турция, возможно, заключит предварительную многомиллиардную сделку на поставку истребителей Eurofighter Typhoon на этой неделе.

Турция, возможно, заключит предварительную многомиллиардную сделку на поставку истребителей Eurofighter Typhoon на этой неделе.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, контракт оценивается примерно в 5,6 млрд долларов и может включать до 40 самолетов, произведенных консорциумом Airbus, BAE Systems и Leonardo, в то время как конкретная конфигурация самолетов и их точное количество все еще обсуждаются.

Согласно источникам, переговоры между Великобританией и Турцией продвинулись вперед, и о заключении соглашения может быть объявлено уже на этой неделе на Международной выставке оборонной промышленности, которая пройдет в Стамбуле с 22 по 27 июля.