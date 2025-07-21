СМИ: Турция близка к заключению сделки по истребителям Eurofighter Typhoon

Турция, возможно, заключит предварительную многомиллиардную сделку на поставку истребителей Eurofighter Typhoon на этой неделе.
Как передает Report, об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.
По информации издания, контракт оценивается примерно в 5,6 млрд долларов и может включать до 40 самолетов, произведенных консорциумом Airbus, BAE Systems и Leonardo, в то время как конкретная конфигурация самолетов и их точное количество все еще обсуждаются.
Согласно источникам, переговоры между Великобританией и Турцией продвинулись вперед, и о заключении соглашения может быть объявлено уже на этой неделе на Международной выставке оборонной промышленности, которая пройдет в Стамбуле с 22 по 27 июля.