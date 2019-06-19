СМИ: Трамп хочет ввести санкции в отношении Турции в июле

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения уже в июле трех новых пакетов санкций в отношении Анкары в связи с закупкой турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberf со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, сейчас идет обсуждение пакета санкций в Совете Национальной Безопасности США, госдепартаменте и министерстве финансов США. На данный момент наибольшую поддержку нашла идея введения против нескольких компаний в оборонном секторе Турции санкций, предусмотренных законом CAATSA, которыми облагаются стороны, ведущие бизнес с Россией. Такие санкции должны отдалить компании от американской финансовой системы, что сделает практически невозможной для них покупку американской продукции или продажу своей продукции на территории США.

По данным источников агентства, новые санкции могут быть введены уже в июле, когда Турция начнет получать С-400. При этом, по мнению источников с турецкой стороны, Анкара остается непреклонной перед угрозами введения санкций США, так как "доверие Вашингтону полностью подорвано".