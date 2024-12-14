СМИ: Спустя 12 лет посольство Турции в Сирии возобновило свою деятельность

Посольство Турции в Дамаске, закрытое с 2012 года, открылось сегодня.
Как передает Report, об этом сообщает CNN Türk.
Отмечается, что над зданием был поднят турецкий флаг.
Турция ранее назначила временного поверенного в делах в Сирии. Им стал посол в Мавритании Бурхан Кероглу.
Отметим, что турецкое диппредставительство было закрыто на фоне серьезных политических разногласий вокруг способов разрешения внутрисирийского конфликта.
С 2012 года в Сирии также были закрыты посольства Великобритании, Франции, Италии, Польши, Греции, США, Канады, Бразилии, арабских государств Персидского залива.