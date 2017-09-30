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    СМИ: Список кандидатов на пост главы Дагестана представлен Владимиру Путину

    Среди них - замглавы Росгвардии Сергей Меликов и бывший руководитель Дагестана Магомедсалам Магомедов© Wikipedia

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ На пост главы Дагестана рассматриваются несколько кандидатов. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил источник в администрации президента России.

    По информации, список кандидатур предложен президенту России Владимиру Путину. Источник, пожелавший остаться неназванным, отметил, что среди кандидатов есть и замглавы Росгвардии Сергей Меликов и бывший руководитель Дагестана Магомедсалам Магомедов.

    Отметим, что глава Дагестана Рамазан Абдулатипов несколько дней назад ушел в отставку, написав заявление об уходе.

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