СМИ: Спецпредставитель президента США и Глава Сил Аль-Кудс Ирана провели тайную встречу

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Спецпредставитель президента США в глобальной коалиции против террористической организации ИГИЛ Бретт Макгерк и Глава Сил Аль-Кудс Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани провели тайную встречу, чтобы обсудить формирование нового иракского правительства и нападение на иранское консульство в Басре.

Как передает Report об этом пишет кувейтское информационное издание "Aljarida".

Издание со ссылкой на источник в КСИР отмечает, 11-го сентября состоялась встреча между Касемом Сулеймани и Бреттом Макгерком, на которой обсуждалось создание нового правительства в Ираке и другие вопросы. Согласно изданию, Макгерк предложил Сулеймани отложить в сторону все разногласия между двумя странами и работать вместе над созданием нового правительства Ирака.

"Макгерк сказал, что Вашингтон не выступает против любого избранного премьер-министра, также не выступает против Хайдера аль-Абади, но США считают, что путь вперед должен быть продолжен и Иран не должен создавать сложности в этом процессе", — цитирует слова источника "Aljarida". Далее источник сообщил, что «Встреча была организована по просьбе Макгерка. И американская сторона заверила, что она не имеет отношения к нападению на иранское консульство в Басре». Иранский генерал Касем Сулеймани со своей стороны предоставил Макгерку доказательства о том, что Иран был заранее проинформирован о нападении на консульство и успел эвакуировать своих сотрудников из консульства.

По словам источника, Сулеймани предупредил американцев о том, что "Ирак является красной чертой для Ирана и Тегеран никогда от него не откажется".

Кроме того, Сулеймани сказал Макгерку, что "Иран готов не вмешиваться в американские интересы в Ираке, если США перестанут вмешиваться в иранские интересы в Ираке".

Также было решено, что для формирования нового правительства Ирака стороны продолжат встречи, поскольку Ирак без правительства будет находиться в опасности.