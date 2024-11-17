СМИ: Ряд высокопоставленных чиновников Армении подали в отставку

Министр инфраструктур и глава налоговой Армении подали заявления об отставке после жесткого разговора с премьер-министром Николом Пашиняном.

Министр инфраструктур и глава налоговой Армении подали заявления об отставке после жесткого разговора с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщает Shamshyan.com.

Отмечается, что Бадасян и Саносян были вызваны на экстренную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В свою очередь 24news сообщает, что отставку подал и глава МВД Ваге Казарян. Кроме того, опять же - данные не подтверждены - примеру коллег последовал и глава Следкома Аргишти Кярамян.

Официального подтверждения громких отставок пока нет. Решение премьер-министра ожидается в ближайшее время.

Показательно, что это все происходит после недавнего "разноса", устроенного Пашиняном силовикам в ходе заседания кабмина.