Ростовская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников

Аэродром в Морозовском районе Ростовской области РФ подвергся массированной атаке беспилотников.
Как передает Report, об этом сообщили ряд российских СМИ, в том числе пропагандистская "Реадовка".
Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал краткое сообщение в Telegram-канале: "По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения".
Украинские блогеры пишут, что на этом аэродроме базируются истребители Су-34, последнее время активно действующие вдоль линии фронта.