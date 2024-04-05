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Ростовская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников

Ростовская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников Российские власти и СМИ сообщают о "массированной атаке" дронов на аэродром в Морозовске Ростовской области
В регионе
5 апреля 2024 г. 03:36
Ростовская область РФ подверглась массированной атаке беспилотников

Аэродром в Морозовском районе Ростовской области РФ подвергся массированной атаке беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщили ряд российских СМИ, в том числе пропагандистская "Реадовка".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал краткое сообщение в Telegram-канале: "По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения".

Украинские блогеры пишут, что на этом аэродроме базируются истребители Су-34, последнее время активно действующие вдоль линии фронта.

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Версия на азербайджанском языке Rostov vilayəti kütləvi dron hücumuna məruz qalıb

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