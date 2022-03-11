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СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны

СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны.
В регионе
11 марта 2022 г. 05:14
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны

Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны.

Как передает Report, их обнародовало издание ZN.UA, ссылаясь на собственные дипломатические источники. Пять из них, как хотят в Кремле, должны быть закреплены в украинской Конституции.

Что требует Россия от Украины (по данным СМИ):

- Отказ от движения в НАТО. Нейтральный статус Украины. Одним из гарантов которого готова стать Россия, напавшая на нашу страну.

- Русский язык - второй государственный. Отмена всех законов, его ограничивающих.

- Признание Украиной Крыма российским.

- Признание Украиной независимости "ДНР" и "ЛНР" в административных границах областей (включая ныне контролируемыми Украиной территориями).

- "Денацификация". Запрет деятельности ультра-националистических, нацистских и неонацистских партий и общественных организаций, отмены действующих законов о героизации нацистов и неонацистов.

- "Демилитаризация Украины". Полный отказ от наступательного вооружения, под которое при желании можно подвести любые виды вооружений.

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Версия на азербайджанском языке KİV Rusiyanın Ukraynaya müharibəni dayandırmaq üçün irəli sürdüyü 6 tələbi açıqlayıb

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