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СМИ: Россия получит от Ирана партию из двух типов баллистических ракет

СМИ: Россия получит от Ирана партию из двух типов баллистических ракет Россия вскоре может получить партию двух типов баллистических ракет из Ирана в рамках заключенного в декабре прошлого года договора.
В регионе
6 сентября 2024 г. 17:38
СМИ: Россия получит от Ирана партию из двух типов баллистических ракет

Россия вскоре может получить партию двух типов баллистических ракет из Ирана в рамках заключенного в декабре прошлого года договора.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Обе стороны борются за оружие, и в настоящее время Россия увеличила свое внутреннее производство, но оно нуждается в оружии из Ирана и Северной Кореи", - заявил военный аналитик Шон Белл.

По его словам, поставка Ираном баллистических ракет в Россию выглядит "неизбежной". Это будет два типа баллистических ракет малой дальности.

Аналитик отметил, что в последние недели российские военные проходили учения в Иране. И хотя детали этого учения неизвестны, они свидетельствуют о скорой поставке оружия.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya İrandan ballistik raketlər alacaq

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