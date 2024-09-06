СМИ: Россия получит от Ирана партию из двух типов баллистических ракет

Россия вскоре может получить партию двух типов баллистических ракет из Ирана в рамках заключенного в декабре прошлого года договора.

Россия вскоре может получить партию двух типов баллистических ракет из Ирана в рамках заключенного в декабре прошлого года договора.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Обе стороны борются за оружие, и в настоящее время Россия увеличила свое внутреннее производство, но оно нуждается в оружии из Ирана и Северной Кореи", - заявил военный аналитик Шон Белл.

По его словам, поставка Ираном баллистических ракет в Россию выглядит "неизбежной". Это будет два типа баллистических ракет малой дальности.

Аналитик отметил, что в последние недели российские военные проходили учения в Иране. И хотя детали этого учения неизвестны, они свидетельствуют о скорой поставке оружия.