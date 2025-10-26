Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения "Буревестника" в ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин дал поручение о начале подготовки инфраструктуры для размещения ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Путин заявил в ходе обсуждения с военными испытания ракеты.

"Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах", - поручил российский лидер начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову.

Путин также подчеркнул, что аналогов крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой в мире нет.

"У меня есть доклад со стороны промышленности, в целом известны оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет", - заявил он.