    Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения "Буревестника" в ВС РФ

    В регионе
    • 26 октября, 2025
    • 11:08
    Путин поручил готовить инфраструктуру для размещения Буревестника в ВС РФ

    Президент РФ Владимир Путин дал поручение о начале подготовки инфраструктуры для размещения ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Путин заявил в ходе обсуждения с военными испытания ракеты.

    "Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах", - поручил российский лидер начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову.

    Путин также подчеркнул, что аналогов крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой в мире нет.

    "У меня есть доклад со стороны промышленности, в целом известны оценки Министерства обороны. Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет", - заявил он.

