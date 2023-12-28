СМИ: Путин заявил Си Цзиньпину о продолжении войны с Украиной как минимум 5 лет

Война между Россией и Украиной продлится по меньшей мере пять лет.

Война между Россией и Украиной продлится по меньшей мере пять лет.

Как передает Report со ссылкой на Nikkei Asia, об этом президент России Владимир Путин заявил председателю КНР Си Цзиньпину во время переговоров в Москве в марте этого года.

Издание отмечает, что после слов Путина о 5-летней войне Китай пересмотрел свою стратегию. Затяжная война может существенно повлиять на амбиции Си Цзиньпина во время третьего срока на посту лидера КНР. Речь идет, в частности, о присоединении Тайваня.

Война между РФ и Украиной началась в феврале 2022 года. ВС Украины с начала июня этого года перешли к контрнаступлению. Украинская сторона заявила о том, что боевые действия не завершатся до восстановления территориальной целостности Украины.