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СМИ: Производство бензина в РФ упало более чем на 10% из-за атак дронов

СМИ: Производство бензина в РФ упало более чем на 10% из-за атак дронов Выпуск бензина в РФ за последнюю неделю марта составил 110,7 тыс. тонн в сутки, снизившись на 12% относительно среднесуточного показателя февраля.
В регионе
4 апреля 2024 г. 03:12
СМИ: Производство бензина в РФ упало более чем на 10% из-за атак дронов

Выпуск бензина в РФ за последнюю неделю марта составил 110,7 тыс. тонн в сутки, снизившись на 12% относительно среднесуточного показателя февраля.

Как передает Report со ссылкой на газету "Коммерсант", это следует из данных Росстата.

Производство дизельного топлива сократилось на 3,5%, до 231 тыс. тонн в сутки.

Российские НПЗ снизили выпуск бензина в основном из-за повреждений установок первичной переработки из-за атак украинских беспилотников, уточняет издание. В результате атак были остановлены установки на Рязанском НПЗ (АТ-6 и АВТ-4), Куйбышевском НПЗ (АВТ-4 и АВТ-5), Сызранском НПЗ (АВТ-6), а также Нижегородском НПЗ (АВТ-6).

В апреле производство бензина, возможно, начнет восстанавливаться по мере ввода в строй поврежденных установок. На Рязанском НПЗ уже перезапущена АВТ-4.

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