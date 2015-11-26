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    СМИ: Президенты Турции и России встретятся в Париже

    Встреча Реджеп Тайип Эрдагана и Владимира Путина состоится в рамках саммита по изменению климата, который пройдет в Париже

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Париже планируется проведение встречи президента Турции Реджеп Тайип Эрдагана и президента России Владимира Путина.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча состоится в рамках саммита по изменению климата, который пройдет в Париже.

    Согласно информации, лидеры Турции и России встретятся, но не в формате "один на один". 

    Отметим, что на саммите по изменению климата, который пройдет 30 ноября, ожидается участие глав государств и правительств из 147 стран мира. 

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