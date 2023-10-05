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СМИ: Премьер Ирака планирует встретиться с Путиным в Москве

СМИ: Премьер Ирака планирует встретиться с Путиным в Москве Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани посетит Москву 10-11 октября, в ходе визита он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
В регионе
5 октября 2023 г. 00:51
СМИ: Премьер Ирака планирует встретиться с Путиным в Москве

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани посетит Москву 10-11 октября, в ходе визита он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, 9 октября ас-Судани покинет Ирак. 10 октября он хочет встретиться с Путиным, а на следующий день проведет рабочие встречи.

23 сентября Министерство иностранных дел Ирака информировало о планах ас-Судани прибыть с визитом в российскую столицу "в ближайшие несколько недель". Ведомство уточнило, что в ходе поездки планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в сферах политики и экономики.

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Версия на азербайджанском языке İraqın baş naziri Putinlə görüşmək üçün Moskvaya səfər edəcək

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