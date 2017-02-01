СМИ: Премьер-министр Армении готовит "чистку" среди своих назначенцев до выборов

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В ближайшее время в составе правительства Армении ожидаются очередные изменения, сообщает Report со ссылкой на армянскую газету "Жоговурд".

Издание напоминает, что премьер-министр Армении Карен Карапетян в сентябре прошлого года, формируя правительство и назначая министров, заявил, что либо назначаемые лица являются его соратниками, либо людьми, лучше которых на тот момент ему найти не удалось.

"Тем временем в прессе не раз появлялась информация о том, что "темп", взятый премьером, выдерживают не все члены правительства, и это зачастую становится очевидным на заседаниях правительства", - пишет газета.

Издание со ссылкой на источники, близкие к правительству Армении, сообщает, что премьер планирует некоторые изменения среди руководства ведомств.

"Говорится о том, что он не пощадит даже некоторых из своих ставленников. И не исключается, что эти изменения будут осуществлены еще до парламентских выборов", - подчеркивает "Жоговурд".