СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы

По пути следования террористов, которые напали на Crocus City Hall, нашли шесть гранатометных выстрелов и взрыватель.

По пути следования террористов, которые напали на Crocus City Hall, нашли шесть гранатометных выстрелов и взрыватель.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщают источники, утром 27 марта на 338-м километре трассы М-3 "Украина" в сторону Брянска нашли пять единиц боеприпасов ВОГ-17, один ВОГ-25Г и взрыватель М-6. Они лежали в четырех метрах от дороги.

Место обнаружения боеприпасов оцепили, позже взрывотехники подорвали их.

Пока неизвестно, могли ли боеприпасы принадлежать именно террористам. Во время нападения на Crocus City Hall они орудовали автоматами, ножами, а также подожгли зрительный зал с помощью "коктейлей Молотова" и бензина.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько мужчин в камуфляжной одежде и открыли огонь по посетителям и персоналу концертного зала. По последним данным, число погибших составляет 140 человек.