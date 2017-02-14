СМИ опубликовали письмо священника, готовившего покушение на иерарха Грузии

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Телекомпания "Рустави 2" опубликовала на своем сайте письмо задержанного по обвинению в подготовке убийства представителя патриархии Грузии Георгия Мамаладзе, написанное, по данным телекомпании, два месяца назад.

Как передает Report, в письме, адресованном патриарху республики Илии II, говорится о грубых нарушениях и коррупционных соглашениях между представителями властей и членами патриархии.

10 февраля в Тбилисском аэропорту был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии и директор медицинского центра святых Иоакима и Анны отец Георгий Мамаладзе, его обвиняют в подготовке убийства. По данным ведомства, Мамаладзе пытался перевезти ядовитое вещество цианид в Германию, где на лечении находился патриарх Грузии и члены патриархии.

"Служба по управлению имуществом патриархии была создана 14 сентября 2015 года, а я был назначен главой этой службы. На заседании Синода в декабре 2015 года я хотел представить трехмесячный отчет работы службы, однако со стороны определенных групп публикация этого отчета была заблокирована. После всего этого, в результате усилий этих групп, меня освободили с данной должности, однако я продолжил работать заместителем директора по управлению имуществом и у меня вновь был доступ к материалам", — говорится в письме.

Как заявил священник, служба запросила в гражданском реестре информацию и выявила, что в списке организаций, по его словам полностью финансируемых патриархией, оказались ООО, которые годами ведут разную деятельность, в частности добычу, реализацию и переработку нефтяных продуктов, производство нелегального технического спирта. В списке также указаны строительные и юридические компании, спортивные клубы, которые якобы с грубым нарушением закона ведут промышленную деятельность. В письме сообщается, что "вопрос усложняет то, что невозможно выяснить, где зарегистрированы эти компании, так как согласно закону доверенное лицо патриарха имеет право зарегистрировать любую компанию".

"Эти непонятные до сих пор компании в большинстве случаев имеют финансовую задолженность перед государством и их бухгалтерский отчет должен быть изучен. В конечном итоге это угрожает имуществу церкви в целом… Надо отметить, что на сегодня тысячи гектаров земли отчуждены на основании неясных соглашений, от которых патриархия не получает никакой пользы. К сожалению, выявляется интерес частных лиц", — указывается в документе.

По информации ТВ, в письме также говорится о тяжелой ситуации в клиниках патриархии. На основании множества жалоб в клинике была выявлена задолженность до 5 миллионов лари (1,9 миллионов долларов), накопленная якобы в результате мошенничества менеджмента, где предположительно выявляются факты уголовного преступления.

"Ваше наисвятейшество, к сожалению, должен сообщить, что по данным вопросам в результате исследования были выявлены недоброжелательные интересы некоторых высокопоставленных чиновников и представителей патриархии", — написал священник. В письме он попросил Илию II провести финансовый аудит в патриархии и упразднить все доверенности патриарха по вопросам имущества.