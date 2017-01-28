СМИ: Около 40 турецких военных запросили политическое убежище в Германии

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Около 40 турецких военных, проходящих службу на базах НАТО на территории ФРГ, подали запросы на предоставление политического убежища в Германии, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным журнала Spiegel, речь идет по большей части о высокопоставленных офицерах. В Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF) и МВД ФРГ отметили, что их ходатайства будут рассмотрены в обычном порядке.

Ранее сообщалось, что канцлер Ангела Меркель 2 февраля должна отправиться с официальным визитом в Турцию.