Отношения между президентом и премьер-министром Армении обострились

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Резко обострились отношения между президентом Армении Сержем Саргсяном и премьер-министром Овиком Абрамяном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, отношения обострились в контексте проходящих между правящей Республиканской партией Армении и Армянской Революционной Федерацией Дашнакцутюн переговоров.

Глава государства настаивает на передаче АРФ Дашнакцутюн портфеля министра юстиции и назначении главой ведомства депутата от этой партии Арцвика Минасяна.

Однако премьер не сдается. Абрамян делает все возможное, чтобы Арцвик Минасян не оказался в составе правительства, предлагая назначить его губернатором одного из регионов.

Однако усилия главы Кабинета министров, очевидно, окажутся безуспешными. В свою очередь, Арцвик Минасян подчеркнул, что не видит себя в губернаторском кресле. И сейчас, в качестве промежуточного варианта, рассматривается вопрос о назначении Минасяна министром экономики.