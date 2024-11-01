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СМИ: Обнародованы военные объекты в Израиле , по которым может нанести удар Иран

СМИ: Обнародованы военные объекты в Израиле , по которым может нанести удар Иран 16:06
В регионе
1 ноября 2024 г. 17:03
СМИ: Обнародованы военные объекты в Израиле , по которым может нанести удар Иран

Иран, в случае возможного удара по Израилю, может атаковать четыре военных объекта.

Как передает Report, об этом сообщает Телеграм-канал Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Согласно информации, нижеперечисленные четыре объекта Израиля являются основными производителями вооружений:

1. Israel Aerospace Industries (IAI) – разрабатывает, производит и обслуживает гражданские самолеты, а также дроны, боевые самолеты, ракеты, авионику и спутниковые системы;

2. Elbit Systems - разрабатывает и модернизирует различные виды вооружения, военную технологию для операций командования, контроля, связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки (C4ISR);

3. Rafael Advanced Defense Systems - разрабатывает системы защиты наподобие известной системы "Железный купол";

4. IMI Systems - производит широкий спектр военной техники, включая танки, бронетехнику и боеприпасы.

Отмечено, что удары по этим объектам может существенно ослабить оборонный потенциал Израиля.

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Версия на английском языке Media outlets reveal four Israeli military facilities targeted by Iran
Версия на азербайджанском языке KİV: İranın İsrailə mümkün hücumu zamanı hədəf alınacaq dörd hərbi obyektin adı açıqlanıb

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