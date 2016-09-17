Новый премьер-министр Армении начнет формирование правительства с понедельника

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Новый премьер-министр Армении Карен Карапетян начнет формирование своего правительства со следующей недели.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом пишет в субботу газета "Айкакан жаманак" со ссылкой на свои источники.

"Конечно, он мог бы сделать это и на этой неделе, однако этому процессу помешало одно неофициальное мероприятие", - отмечает издание.

Бывший премьер-министр Овик Абрамян сразу после своей отставки уехал в Дубай, и одной из причин его отъезда было нежелание участвовать в свадьбе сына министра транспорта и связи Армении Гагика Бегларяна, которая состоится в эти выходные. "Поскольку в этой свадьбе примет участие практически вся властная элита, министры и депутаты, Абрамян тем самым не хотел там присутствовать в качестве экс-премьера, у которого нет больше никакого влияния на них", - пишет "Айкакан жаманак".

Издание сообщает, что формирование нового правительства начнется после свадьбы сына Бегларяна, по всей видимости, из-за того, чтобы она не прошла в мрачной атмосфере. "Дело в том, что многие министры, присутствующие на свадьбе, не будут переназначены. То же самое касается и самого Бегларяна", - отмечает автор статьи.