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СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников

СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников В городе Брянске горит нефтебаза, принадлежащая корпорации "Транснефть".
В регионе
11 декабря 2024 г. 05:51
СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников

В городе Брянске горит нефтебаза, принадлежащая корпорации "Транснефть".

Как передает Report, об этом информирует российский телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

"Брянск подвергся атаке БПЛА, жители слышали звуки взрывов, работала ПВО. В настоящее время виден огонь в районе, где находится нефтезавод "Транснефти", – отмечается в сообщении.

Издание также опубликовало кадры пожара, добавив, что горящий объект является нефтебазой.

Спустя некоторое время губернатор области Александр Богомаз сообщил, что силами ПВО Минобороны РФ над регионом "обнаружены и уничтожены десять БпЛА самолетного типа". В следующем заявлении глава региона признал факт пожара на "производственном объекте", не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.

"В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта. В настоящее время <...> возгорание ликвидировано", - уточнил чиновник.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKİV: Bryanskda neft bazasına dron hücumu olub

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