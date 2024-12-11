СМИ: Нефтебаза в Брянске подверглась атаке беспилотников

В городе Брянске горит нефтебаза, принадлежащая корпорации "Транснефть".

В городе Брянске горит нефтебаза, принадлежащая корпорации "Транснефть".

Как передает Report , об этом информирует российский телеграм-канал " ВЧК-ОГПУ ".

"Брянск подвергся атаке БПЛА, жители слышали звуки взрывов, работала ПВО. В настоящее время виден огонь в районе, где находится нефтезавод "Транснефти", – отмечается в сообщении.

Издание также опубликовало кадры пожара, добавив, что горящий объект является нефтебазой.

Спустя некоторое время губернатор области Александр Богомаз сообщил, что силами ПВО Минобороны РФ над регионом "обнаружены и уничтожены десять БпЛА самолетного типа". В следующем заявлении глава региона признал факт пожара на "производственном объекте", не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.

"В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта. В настоящее время <...> возгорание ликвидировано", - уточнил чиновник.