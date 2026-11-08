На иранском острове Кешм произошло четыре взрыва

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На острове Кешм в Иране произошла серия взрывов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

По данным корреспондента агентства, взрывы произошли в четырех точках острова.

Других подробностей пока не приводится.