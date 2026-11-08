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    На иранском острове Кешм произошло четыре взрыва

    В регионе
    • 08 ноября, 2026
    • 23:53
    На иранском острове Кешм произошло четыре взрыва

    На острове Кешм в Иране произошла серия взрывов.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

    По данным корреспондента агентства, взрывы произошли в четырех точках острова.

    Других подробностей пока не приводится.

    Остров Кешм Исламская Республика Иран
    İranın Qeşm adasında partlayışlar baş verib
    44 filmi
    44 filmi

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