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СМИ: На войне в Украине погибли 40 добровольцев из Грузии

СМИ: На войне в Украине погибли 40 добровольцев из Грузии В составе сил обороны Украины за время полномасштабной войны погибли уже 40 бойцов родом из Грузии.
В регионе
2 апреля 2023 г. 00:48
СМИ: На войне в Украине погибли 40 добровольцев из Грузии

В составе сил обороны Украины за время полномасштабной войны погибли уже 40 бойцов родом из Грузии.

Как передает Report со ссылкой на "Новости-Грузия", по подсчетам журналистов, с 24 февраля 2022 года погибли 40 бойцов из Грузии, которые воевали за Украину.

Часть из них прибыли как добровольцы с началом войны, еще часть - уже длительное время жили в Украине и имели украинское гражданство.

Среди последних стало известно о гибели 29-летнего Михеила Мазанашвили родом из-под Гори. В последние годы он жил в Украине и имел здесь семью.

Ранее агентство сообщало, что на стороне Украины воюют около 1 500 грузинских бойцов. Первый грузин-доброволец погиб 18 марта.

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