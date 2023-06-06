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СМИ: На протяжении многих лет Иран задерживал западных туристов по обвинению в шпионаже

СМИ: На протяжении многих лет Иран задерживал западных туристов по обвинению в шпионаже Заявление министра иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиана о "полностью безопасном" для туристов Иране не соответствует действительности.
В регионе
6 июня 2023 г. 12:14
СМИ: На протяжении многих лет Иран задерживал западных туристов по обвинению в шпионаже

Заявление министра иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиана о "полностью безопасном" для туристов Иране не соответствует действительности, многочисленные примеры говорят об обратном.

Как передает Report со ссылкой на Iran International, хоть глава МИД Ирана и написал в Twitter, что “если некоторые европейские граждане не подвергаются эксплуатации иностранными службами безопасности, то нет причин их арестовывать”, в действительности на протяжении многих лет Иран безосновательно задерживал и обвинял десятки западных туристов в шпионаже.

Издание отмечает, что задержанных используют в качестве заложников, чтобы добиться уступок от Запада. Они не получают адекватной правовой защиты и подвергаются фиктивным судебным процессам, а затем длительным срокам заключения.

В прошлую пятницу двое граждан Ирана и Австрии Камран Гадери и Масуд Моссахеб, а также датчанин, заключенный в тюрьму в Иране, были освобождены в рамках недавнего соглашения об обмене заключенными с Бельгией при посредничестве Омана.

Помимо этого, неделю назад бельгиец Оливье Вандекастеле вернулся в свою страну в обмен на освобождение Ассадоллы Асади, иранского агента, замаскированного под дипломата в Европе, который был осужден за террористический заговор во Франции в 2018 году.

Отмечается, что министерство иностранных дел Азербайджана в заявлении, опубликованном в субботу, попросило своих граждан воздержаться от поездок в Иран, а тех, кто сейчас там находится, быть осторожными и еще больше соблюдать меры безопасности.

Недавний показательный пример - история арестованного в Иране гражданина Азербайджана Фарида Сафарли.

Ф. Сафарли пропал в Иране несколько месяцев назад, попытки выяснить его судьбу были безрезультатны. И только после многочисленных обращений иранская сторона сообщила, что он арестован, в отношении его возбуждено уголовное дело.

Учитывая этот и другие многочисленные примеры, когда азербайджанцы оказывались в затруднительном положении в соседней стране, пропадали, а затем оказывались под арестом по различным надуманным обвинениям, становились объектом вербовки, внешнеполитическое ведомство Азербайджана призвало граждан без крайней необходимости не ездить в Иран.

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Версия на английском языке Media: Over years, Iran has been detaining Western tourists on charges of espionage
Версия на азербайджанском языке KİV: “İran uzun illər qərbli turistləri casusluq ittihamı ilə saxlayıb”

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