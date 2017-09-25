В России задержали семью людоедов

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Следственный комитет России подтвердили факт задержания семьи людоедов в Краснодарском крае. Как передает Report, об этом сообщается на сайте НТВ.ru со ссылкой на источник в ведомстве.

Отмечается, что несколько дней назад на территории авиационного училища в Краснодаре были обнаружены пакет и ведро с частями женского тела.

Тогда правоохранительные органы задержали 35-летнего местного жителя. Полиции удалось выйти на подозреваемого после того, как дорожный рабочий нашел на улице телефон, где содержались фотографии с отрубленными частями человеческого тела.

К настоящему моменту сотрудники СК подтвердили убийство только одного человека, однако, по данным телеканала, семья каннибалов могла совершать преступления в регионе с 1999 года.

Ранее СМИ сообщили, что на счету убийц может быть от 7 до 30 человек: мужчина и женщина якобы не только убивали, расчленяли и ели своих жертв, но и делали из человеческой плоти консервы.