СМИ: Министерство обороны и Генштаб Армении ждет серьезная оптимизация

Увольнения и новые назначения в министерстве обороны Армении начались после заседания коллегии во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Как пишет газета "Жоговурд", в заседании участвовал также министр обороны непризнанной НКР, генерал-лейтенант Карен Абрамян.

По сведениям издания, в результате изменений у начальника Генштаба будет всего один заместитель. Замначальника Генштаба Оник Гаспарян останется в системе и, по всей вероятности, будет назначен начальником Генштаба, сменив на этой должности Артака Давтяна. Что будет с остальными заместителями - Андраником Макаряном, Степаном Галстяном и Тираном Хачатряном, пока неизвестно.

Артак Давтян, в свою очередь, займет должность главного военного инспектора вместо Мовсеса Акопяна.

По сведениям газеты, есть устная договоренность, что Мовсес Акопян будет назначен на другую должность, но не исключено, что эта договоренность будет нарушена, и его не захотят видеть в переформированной военной инспекции.