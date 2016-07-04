СМИ: Коррупция, отмывание денег, дедовщина и насилие - сегодняшнее состояние армянской армии

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "Коррупция, воровство и отмывание денег, дедовщина и насилие, убийства и неповиновения – все это сегодняшнее состояние армянской армии". Как сообщает Report, об этом пишут армянские СМИ.

СМИ отмечают, что недовольство нынешней ситуацией в армии Армении выражают и пользователи социальных сетей: «…Пока, некомпетентные дилетанты в руководстве, это никогда не закончится …ибо, рыба гниет с головы …»; «И до каких пор это будет продолжаться????? Это же безпредел в армии.»; «…неужели этот позор никогда не кончится?», - приводят армянские СМИ цитаты из соцсетей, отмечая что недавняя эскалация насилия на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта лишь служит на руку военным чиновникам Армении, позволяя скрыть истинную ситуацию в армии.

"После апрельских событий на линии соприкосновения воцарилось затишье. Но за это короткое время появилось очень много негативных, опасных и позорных случаев в нашей армии. Более пяти коррупционных скандалов (в высших эшелонах министерства обороны Армении), более трех фактов воровства и один случай убийства при совершении грабежа (например, в одной из воинских частей Иджевана рядовой Ованес Петросян был убит при попытке помешать краже горючего), выявились факты продажи продуктов питания предназначенных только для Вооруженных Сил Армении как внутри страны, так и за границей, родители военнослужащих сами покупают военную форму одежды для солдат, повсеместно зарегистрированы случаи неуставных взаимоотношений как между солдатами и сержантами, так и между солдатами и офицерами (например, 16 мая шесть солдат срочной службы избили своего командира роты), выявляются факты изнасилований солдат срочной службы в воинских частях", - пишут армянские СМИ.

По их подсчетам, потери армянской стороны только за июнь составили 9 военнослужащих погибшими и 18 военнослужащих ранеными: "В основном все эти потери не боевые, а являются результатом хаоса и полного отсутствия дисциплины. Видя все это, родители всеми путями не хотят отпускать своих детей на службу. Всем нам известно то, чтобы не попасть в Карабах дается взятка в пределах 5 тыс. американских долларов".