​СМИ: Китай в обмен на нефть может поставить крупную партию истребителей в Иран

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Китай и Иран обсуждают условия сделки по поставке в Исламскую Республику крупной партии истребителей "Цзянь-10" (J-10).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета "Цанькао сяоси".

Обсуждаемое соглашение, отмечает издание, не предусматривает денежных расчетов.

За поставку до 2020 года 24 боевых самолетов Иран может передать Китаю на 20 лет право на эксплуатацию гигантского нефтяного месторождения Азадеган.

"По мнению специалистов, стоимость подобного военного контракта в денежном выражении составляет около $1 млрд,, - пишет газета. - Соглашение "нефть в обмен на истребители" выгодно и продавцу, и покупателю, хотя наверняка вызовет недовольство США".

Многоцелевой истребитель "Цзянь-10", созданный на основе советских технологий, совершил первый полет в 2002 году. Его дальность полета составляет 2940 километров. В случае, если Иран получит на вооружение эти боевые машины, то теоретически ВВС страны не только смогут контролировать всю акваторию Персидского залива, но и наносить удары по территории Израиля и возвращаться на базы, подчеркивает "Цанькао сяоси".