СМИ: Из Армении за полгода уехало более 100 тысяч человек

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2015 года из Армении выехало и не вернулось 103, 99 тысяч граждан, сообщает Report со ссылкой на армянскую газету "Жовохурд".

"Численность постоянного населения Армении, согласно официальной статистике, за последний год уменьшилась на 4,3 тысяч человек. Отметим, что если официально говорится о сокращении численности постоянного населения, то это означает, что столько человек отказалось от гражданства. Дело в том, что в число постоянного населения включены также граждане, уезжающие на заработки", - пишет газета.

Издание также отмечает, что вариант эмиграции, когда люди покидают Армению, но не отказываются от гражданства, в статистике постоянного населения страны не отражается.

"А что касается данных по эмиграции, то, согласно официальной статистике, в первом полугодии этого года из Армении выехало и не вернулось 103 тыс. 994 граждан РА. Естественно, что часть выехавших и не вернувшихся до конца года вернется обратно. Однако опыт показал, что число эмигрирующих составляет примерно половину уехавших в первом полугодии и не вернувшихся граждан", - пишет издание.