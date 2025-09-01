СМИ: Исламабад согласовал с Азербайджаном решение об установление дипотношений между Пакистаном и Арменией

Пакистан принял решение об установлении дипломатических отношений с Арменией после проведения консультаций с Азербайджаном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал AnewZ.

Главы МИД Пакистана и Армении провели на минувшей неделе, в ходе которого стороны договорились рассмотреть возможность установления дипломатических отношений. При этом 31 августа в китайском Тяньдзине главы МИД подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

"Недавнее решение Пакистана рассмотреть возможность установления дипломатических отношений с Арменией было согласовано с Баку в рамках мирной повестки Азербайджана. После встречи лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне состоялись обсуждения с Исламабадом, после чего инициатива была согласована", - отмечает телеканал.

Пакистан приостановил отношения с Ереваном после начала оккупации азербайджанских территорий и долгие годы неизменно признавал Армению государством-агрессором.

"Исламабад также внес значительный вклад в принятие резолюций Совета Безопасности ООН, подтверждающих территориальную целостность Азербайджана. Эксперты отмечают, что данный шаг Пакистана (о нормализации отношений с Арменией - ред.) следует рассматривать как элемент мирной повестки Азербайджана и прямое следствие вашингтонских договоренностей", - подчеркивает AnewZ.