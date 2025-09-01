    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    СМИ: Исламабад согласовал с Азербайджаном решение об установление дипотношений между Пакистаном и Арменией

    В регионе
    • 01 сентября, 2025
    • 14:06
    СМИ: Исламабад согласовал с Азербайджаном решение об установление дипотношений между Пакистаном и Арменией

    Пакистан принял решение об установлении дипломатических отношений с Арменией после проведения консультаций с Азербайджаном.

     Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал AnewZ.

    Главы МИД Пакистана и Армении провели на минувшей неделе, в ходе которого стороны договорились рассмотреть возможность установления дипломатических отношений. При этом 31 августа в китайском Тяньдзине главы МИД подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

    "Недавнее решение Пакистана рассмотреть возможность установления дипломатических отношений с Арменией было согласовано с Баку в рамках мирной повестки Азербайджана. После встречи лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне состоялись обсуждения с Исламабадом, после чего инициатива была согласована", - отмечает телеканал.

    Пакистан приостановил отношения с Ереваном после начала оккупации азербайджанских территорий и долгие годы неизменно признавал Армению государством-агрессором.

    "Исламабад также внес значительный вклад в принятие резолюций Совета Безопасности ООН, подтверждающих территориальную целостность Азербайджана. Эксперты отмечают, что данный шаг Пакистана (о нормализации отношений с Арменией - ред.) следует рассматривать как элемент мирной повестки Азербайджана и прямое следствие вашингтонских договоренностей", - подчеркивает AnewZ.

    Пакистан   Армения   дипотношения   Азербайджан   консультации  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    KİV: Pakistan Ermənistanla diplomatik münasibətlərin qurulması qərarını Azərbaycanla razılaşdırıb
    Английская версия Английская версия
    Islamabad consulted Baku before normalizing relations with Armenia, media reports say

    Последние новости

    14:49

    Принятые в рамках бывшего армяно-азербайджанского конфликта решения ОБСЕ признаны недействительными

    Другие
    14:49

    ЕК: Самолет Фон дер Ляйен подвергся атаке с использованием GPS-помех

    Другие страны
    14:43
    Фото

    Лейла Алиева ознакомилась с Центром социальной реабилитации для детей "Возьми меня за руку"

    Социальная защита
    14:40

    Совет министров ОБСЕ принял решение о закрытии Минского процесса

    Внешняя политика
    14:38

    Оверчук: Армения должна взвесить все факторы перед принятием решения о выборе между ЕАЭС и ЕС

    В регионе
    14:31

    Сборная Азербайджана в Грузии продолжит подготовку к III Играм стран СНГ

    Командные
    14:28

    В Финляндии начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе

    Другие страны
    14:21

    Украина созвала внеочередное заседание с Советом НАТО из-за атак РФ

    Другие страны
    14:14

    Иран считает гендиректора МАГАТЭ "главной проблемой" для сотрудничества

    Другие страны
    Лента новостей