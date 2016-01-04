Иран ведет переговоры о начале поставок природного газа в Грузию через Армению

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Тегеран ведет переговоры с Тбилиси о начале поставок природного газа Грузию через Армению,. Как передает Report, об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на представителя компании National Iranian Gas Company (NIGC) Али Резу Камели.

"Согласно договоренностям с Грузией, мы должны доставить газ на границу Армении, а Грузия получит его на своей границе с Арменией. При этом для заключения сделки план экспорта газа должен был экономически выгодным для Грузии", — сообщил Камели.

Согласно информации телеканала, объемы поставок должны составить от 300 до 500 миллионов кубических футов.

Камели подчеркнул, что поставки в Грузию направлены только на удовлетворение внутренних потребностей страны, а не для дальнейшей транспортировки его в страны ЕС.