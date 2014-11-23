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    СМИ: Иран считает, что соглашение по атому невозможно достичь в срок

    Предыдущая встреча по Ирану состоялась в Омане 11 ноября и не принесла результатов

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Иран считает, что всеобъемлющей договоренности между Тегераном и "шестеркой" международных посредников по ядерной программе невозможно достичь в установленный ранее срок - 24 ноября.

    "Достичь договоренность в срок до 24 ноября невозможно", - говорится в сообщении Рейтер.

    Финальный раунд переговоров по иранской ядерной проблеме начался в Вене 18 ноября. "Шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Франция, Китай и Германия) и Иран пытаются преодолеть оставшиеся разногласия, прежде всего о процедуре снятия санкций.

    По итогам переговоров в субботу, стороны пока не достигли какого-либо видимого прогресса, передает РИА "Новости".

    Предыдущая встреча по Ирану состоялась в Омане 11 ноября и не принесла результатов, что вызвало спекуляции в возможном переносе срока выработки соглашения после нынешнего дедлайна — 24 ноября. 

    Ранее стороны взяли на себя обязательство выработать к этому сроку систему международных гарантий исключительно мирного характера иранской ядерной программы в обмен на постепенное полное снятие международных санкций в отношении Тегерана, отмечает Report.

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