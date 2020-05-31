Иран не передаст черные ящики сбитого Boeing Украине

Иранские власти решили не отправлять бортовые самописцы сбитого по ошибке в январе пассажирского самолета в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ISNA.

Отмечается, что причиной такого решения стала задержка ответа украинской стороны на предложения Ирана. Агентство уточняет, что черные ящики будут отправлены в другую страну, которой, вероятно, станет Франция.

12 марта официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде заявил, что бортовые самописцы будут расшифрованы в Украине или во Франции.