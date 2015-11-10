СМИ: Иран рассчитывает получить комплексы С-300 к концу 2015 года

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявил, что Тегеран рассчитывает получить ракетные комплексы С-300 к концу текущего года, сообщается на сайте телеканала PressTV во вторник, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы заключили контракт с российской стороной, и он был подписан", — заявил министр в ответ на вопрос о соглашении между Москвой и Тегераном по поставке С-300. Он также добавил, что Тегеран надеется получить основную часть вооружений в течение ближайших двух месяцев.

В понедельник глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку российских систем ПВО С-300 в Иран не только был подписан сторонами, но и уже вступил в силу.

Россия и Иран заключили в 2007 году контракт на поставку С-300. После принятия Советом Безопасности ООН резолюции 1929, которая предусматривала введение санкций в отношении Ирана, выполнение контракта было приостановлено. В ответ Иран подал в Международный арбитражный суд иск в отношении РФ. Сейчас стороны ведут переговоры об отзыве этого иска.

Президент РФ Владимир Путин подписал в апреле этого года указ, который снимает запрет на поставку этих комплексов в Иран. В июне помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что Москва и Тегеран готовят контракт на поставку С-300. При этом он подчеркнул, что система С-300 претерпела изменения, улучшены тактико-технические характеристики.