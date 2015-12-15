СМИ: Иран планирует продать 10 тонн обогащенного урана России

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ После принятия резолюции совета управляющих МАГАТЭ Иран намерен продать 10 тонн обогащенного урана России, сообщает агентство IRNA.

«Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи заявил сегодня, что после принятия резолюции Советом управляющих МАГАТЭ Иран намерен продать 10 тонн обогащенного урана в Россию и приобрести 140 тонн урановой руды», — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что Иран начал подготовку к реализации ядерной сделки, напоминает Report со ссылкой на Газета.Ru.