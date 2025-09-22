СМИ: Иран определился с новым послом в Армении

Новым послом Ирана в Армении может стать Халил Ширголами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Tasnim.

В настоящее время Ширголами занимает должность заместителя директора по исследованиям и разработкам в Центре политических и международных исследований при министерстве иностранных дел Ирана.

Отмечается, что если его назначение состоится, это станет его первой миссией в качестве посла.