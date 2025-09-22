СМИ: Иран определился с новым послом в Армении
В регионе
- 22 сентября, 2025
- 15:22
Новым послом Ирана в Армении может стать Халил Ширголами.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Tasnim.
В настоящее время Ширголами занимает должность заместителя директора по исследованиям и разработкам в Центре политических и международных исследований при министерстве иностранных дел Ирана.
Отмечается, что если его назначение состоится, это станет его первой миссией в качестве посла.
Последние новости
15:58
В Пакистане в результате авиаудара погибли 23 мирных жителейДругие страны
15:54
Азербайджан подписал новое соглашение о сотрудничестве с IFCБизнес
15:52
Путин: РФ не заинтересован в дальнейшем подстегивании гонки вооруженийВ регионе
15:49
В Азербайджане будет создан "Промышленный парк зеленой энергии"Промышленность
15:49
AZPROMO: Экспортерам будут предоставлены дополнительные механизмы поддержкиБизнес
15:42
Будет переформирован наблюдательный совет Bank AvrasiyaФинансы
15:36
Каталин Бихари: Венгерские компании готовы инвестировать в восстановление КарабахаКарабах
15:33
С 1 октября вводится запрет на деятельность арендаторов на рынках без налогового учетаБизнес
15:32