Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    СМИ: Иран определился с новым послом в Армении

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 15:22
    СМИ: Иран определился с новым послом в Армении

    Новым послом Ирана в Армении может стать Халил Ширголами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Tasnim.

    В настоящее время Ширголами занимает должность заместителя директора по исследованиям и разработкам в Центре политических и международных исследований при министерстве иностранных дел Ирана.

    Отмечается, что если его назначение состоится, это станет его первой миссией в качестве посла.

    Армения Иран посол новое назначение

    Последние новости

    15:58

    В Пакистане в результате авиаудара погибли 23 мирных жителей

    Другие страны
    15:54

    Азербайджан подписал новое соглашение о сотрудничестве с IFC

    Бизнес
    15:52

    Путин: РФ не заинтересован в дальнейшем подстегивании гонки вооружений

    В регионе
    15:49

    В Азербайджане будет создан "Промышленный парк зеленой энергии"

    Промышленность
    15:49

    AZPROMO: Экспортерам будут предоставлены дополнительные механизмы поддержки

    Бизнес
    15:42

    Будет переформирован наблюдательный совет Bank Avrasiya

    Финансы
    15:36

    Каталин Бихари: Венгерские компании готовы инвестировать в восстановление Карабаха

    Карабах
    15:33

    С 1 октября вводится запрет на деятельность арендаторов на рынках без налогового учета

    Бизнес
    15:32

    Главный преподаватель: Лаборатории Карабахского университета сыграют важную роль в подготовке студентов

    Наука и образование
    Лента новостей