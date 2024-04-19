СМИ: Иран может ударить по израильскому ядерному центру в Димоне в случае атаки Израиля

Иран в случае атаки со стороны Израиля может ударить по ядерному исследовательскому центру в Димоне.

Иран в случае атаки со стороны Израиля может ударить по ядерному исследовательскому центру в Димоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил государственный иранский телеканал Press TV.

По мнению военных экспертов, опрошенных телеканалом, во время недавней атаки Ирана по Израилю в ответ на обстрел израильскими ВВС консульства исламской республики в Сирии иранские ракеты и беспилотники преодолели многоуровневую систему противовоздушной обороны еврейского государства и поразили военные объекты в пустыне Негев вблизи ядерного исследовательского центра в Димоне.

Тегеран, если захочет, может атаковать центр в Димоне, считают эксперты. Это может произойти только в случае угрозы со стороны Израиля и будет осуществляться в порядке самообороны, уточнил Press TV.

Отметим, что 18 апреля командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Ахмад Хакталаб заявил, что Тегеран определил месторасположение "ядерных центров" Израиля и готов их уничтожить в случае ответа еврейского государства на недавнюю иранскую атаку.