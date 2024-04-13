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СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля

СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля Соединенные Штаты считают, что Иран может атаковать территорию Израиля в ответ на удар по консульству исламской республики в Дамаске рано утром 14 апреля.
В регионе
13 апреля 2024 г. 23:36
СМИ: Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля

Соединенные Штаты считают, что Иран может атаковать территорию Израиля в ответ на удар по консульству исламской республики в Дамаске рано утром 14 апреля.

Как передает Report, об этом телеканалу Al Jazeera сообщил представитель американской администрации.

"Мы глубоко обеспокоены перспективой широкомасштабного нападения на Израиль, - сказал чиновник. - Существует высокая вероятность того, что Иран начнет атаку на Израиль рано утром завтра, в воскресенье".

По его словам, для атаки могут быть задействованы проиранские силы в Ираке и Сирии. Представитель вашингтонской администрации также отметил, что "США будут защищать Израиль и намерены противостоять возможному нападению Ирана". "Наши дополнительные военные возможности позволяют противостоять любому нападению со стороны Ирана и его прокси", - резюмировал он.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İran sabah səhər İsrailə hücum edə bilər

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