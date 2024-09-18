СМИ: Иран и Россия могут подписать договор о партнерстве в ходе визита Пезешкиана

Иран и Россия планируют подписать договор о стратегическом сотрудничестве в ходе визита президента ИРИ Масуда Пезешкиана в РФ, который примет участие на саммите БРИКС.

Иран и Россия планируют подписать договор о стратегическом сотрудничестве в ходе визита президента ИРИ Масуда Пезешкиана в РФ, который примет участие на саммите БРИКС.

Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщил член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политики Абулфазл Зохреванд.

Пезешкиан в ходе недавней встречи с главой Совбеза РФ Сергеем Шойгу в Тегеране заявил о том, что ведется работа над развитием двусторонних отношений.

Ранее Шойгу заявлял о том, что РФ завершает внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки к подписанию на высшем уровне нового базового межгосударственного договора между двумя странами.