​СМИ: Иран готовится начать регулярные поставки нефти в ЕС в феврале

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Иран планирует начать регулярные поставки нефти в страны Евросоюза уже в середине февраля текущего года.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной сегодня в электронной версии американской газеты The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников в Тегеране из числа чиновников, "Национальная иранская нефтяная компания", принадлежащая государству, в предварительном порядке начала подготовку к отправке в середине февраля не менее 1 млн баррелей легкой нефти в средиземноморский порт Евросоюза".

"Это будет первая поставка в ЕС с того момента, как на прошлой неделе было снято эмбарго на иранскую нефть и отменены другие западные санкции", - отмечает издание.

Какие именно государства станут покупателями данной партии, пока не уточняется. В течение трех месяцев, как говорится в материале, ожидается увеличение объема поставок энергоносителя.

"Иран обещал, что после снятия санкций в выходные дни объем его дополнительного экспорта нефти в ближайшие несколько месяцев составит 500 тысяч баррелей в день, а в течение года - 1 млн баррелей в день", - подчеркивается в статье.