СМИ: Хаменеи согласился на возобновление ядерных переговоров

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал необходимость возобновления ядерных переговоров.

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи поддерживает возобновление переговоров по ядерной программе - чтобы избежать новых ударов по Тегерану

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Последнее слово принадлежит Верховному лидеру аятолле Али Хаменеи. По данным источников в СМИ, он и духовенство договорились возобновить переговоры по ядерной проблеме, считая их жизненно важными для выживания Исламской Республики Иран", - сообщило агентство.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел Ирана заявило, что официального решения о возобновлении ядерных переговоров пока не принято.