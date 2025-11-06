Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    СМИ: Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС прекращение огня в Газе

    В регионе
    • 06 ноября, 2025
    • 01:24
    СМИ: Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС прекращение огня в Газе

    Руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын обсудил с представителями ХАМАС реализацию договоренностей о прекращении огня в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на источники в спецслужбе.

    По его данным, Калын встретился в Стамбуле с делегацией политбюро ХАМАС во главе с Халилем аль-Хайей. Отмечается, что представители палестинского движения заявили о нарушениях Израилем режима прекращения огня.

    На встрече также обсуждались вопросы реализации следующих этапов мирного плана по Газе и оказания гуманитарной помощи жителям палестинского анклава совместно с международными организациями.

    Напомним, что 29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение международных сил по стабилизации. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа этого плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.

