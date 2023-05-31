СМИ: Эрдоган принесет присягу 3 июня

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу 3 июня, и уже 4 июня присягу могут принести члены нового правительства.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу 3 июня, и уже 4 июня присягу могут принести члены нового правительства.

Как передает Report , об этом сообщил агентству ТАСС источник в Анкаре.

"Президент в субботу принесет присягу и вступит в должность. В воскресенье же ожидается присяга членов кабинета, и новое правительство начнет работу", - сказал он.

По информации собеседника агентства, фактически все результаты второго тура выборов президента полностью подсчитаны, остается несколько формальных процедур, поэтому в самом скором времени ЦИК обнародует окончательные итоги голосования.

Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик ранее заявил, что практически сразу после присяги в парламенте турецкий лидер может объявить новый состав кабинета министров. Ожидается, что в новом правительстве останется лишь несколько министров действующего кабинета. Это главы МИД, МВД и Минобороны.

Президент Турции сегодня проведет последнее заседание действующего правительства. Оно начнется в 16:30 по бакинскому времени и продлится до нескольких часов. Местные СМИ называют это прощальным собранием министров перед оглашением новых имен, которые будут руководить ведомствами.