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СМИ: Эрдоган принесет присягу 3 июня

СМИ: Эрдоган принесет присягу 3 июня Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу 3 июня, и уже 4 июня присягу могут принести члены нового правительства.
В регионе
31 мая 2023 г. 04:36
СМИ: Эрдоган принесет присягу 3 июня

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу 3 июня, и уже 4 июня присягу могут принести члены нового правительства.

Как передает Report, об этом сообщил агентству ТАСС источник в Анкаре.

"Президент в субботу принесет присягу и вступит в должность. В воскресенье же ожидается присяга членов кабинета, и новое правительство начнет работу", - сказал он.

По информации собеседника агентства, фактически все результаты второго тура выборов президента полностью подсчитаны, остается несколько формальных процедур, поэтому в самом скором времени ЦИК обнародует окончательные итоги голосования.

Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик ранее заявил, что практически сразу после присяги в парламенте турецкий лидер может объявить новый состав кабинета министров. Ожидается, что в новом правительстве останется лишь несколько министров действующего кабинета. Это главы МИД, МВД и Минобороны.

Президент Турции сегодня проведет последнее заседание действующего правительства. Оно начнется в 16:30 по бакинскому времени и продлится до нескольких часов. Местные СМИ называют это прощальным собранием министров перед оглашением новых имен, которые будут руководить ведомствами.

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Версия на азербайджанском языке Mənbə: Ərdoğanın andiçmə mərasimi iyunun 3-də keçiriləcək

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